ريابكوف: لن نسعى لإرغام واشنطن على أن تبقى طرفا بمعاهدة "ستارت 3"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن موسكو لن تسعى لإرغام واشنطن على أن تبقى طرفا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3).

وقال ريابكوف في تصريح لصحيفة "كومرسانت" الروسية: "إذا قرر الأمريكيون تعقيد الوضع لغرض الدعاية، فإن ذلك سيكون خيارهم. وليس من الجديد بالنسبة لنا أن نرى نسف واشنطن للاتفاقيات في مجال الرقابة على الأسلحة بدلا من اتخاذ خطوات عملية محددة من أجل تعزيزها".

وتابع قائلا، إن "انهيار معاهدة "ستارت 3" سيثير أسفا كبيرا بالطبع، لكننا لن نسعى بقوة لإرغام الطرف الآخر على البقاء".

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وأضاف: "ننطلق من أن المعاهدة لا تزال تتجاوب مع مصالح كلا البلدين".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا في عام 2021 على تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات، وقبل نحو شهر من انتهاء سريانها آنذاك.

ولم تحرز موسكو وواشنطن منذ ذلك الحين أي تقدم يذكر بشأن تمديد المعاهدة أو صياغة معاهدة جديدة لتحل محلها، وهي تبقى آخر معاهدة للرقابة على الأسلحة الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي