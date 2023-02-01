أهالي دونيتسك يستقبلون قوات "أحمد" الروسية بالدموع وهتافات "الله أكبر".. فيديو

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مشاهد لاستقبال المدنيين قوات "أحمد" الروسية الخاصة في إحدى بلدات جمهورية دونيتسك الروسية المحررة.

ويظهر في الفيديو خروج المدنيين من ملاجئهم يبكون فرحا لقدوم القوات الروسية التي خلصتهم من بطش نازيي كييف، ويحيّون قوات "أحمد" ويرددون "الله أكبر" و"أحمد قوة" وعبارات ترحيبة أخرى.

ويقول أحد المقاتلين للسكان "أنتم في أمان الآن، أنتم أحرار".

وفي نهاية الفيديو تقترب امرأة من الجندي وتكشف له عن مستودع لأسلحة قوات كييف.

المصدر: RT