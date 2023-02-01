برلماني أوكراني: هناك أحاديث عن إمكانية إقالة وزير الدفاع

كشف عضو البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، عن أحاديث تدور في الأوساط السياسية الأوكرانية عن إمكانية إقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع.

وكتب غونتشارينكو على "تلغرام"، يوم الأربعاء: "بوسعي التأكيد أن هناك أحاديث كثيرة عن إمكانية تولي ريزنيكوف منصب وزير العدل".

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ويشار إلى أن اسم المرشح المحتمل لتولي منصب وزير الدفاع وأسباب إقالة ريزنيكوف المحتملة لا تزال مجهولة.

ويأتي ذلك على خلفية فضيحة فساد طالت وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث يتهم بعض المسؤولين الكبار في الوزارة بالاحتيال والتجاوزات أثناء مشتريات المواد الغذائية للجيش.

المصدر: نوفوستي