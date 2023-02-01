جونسون: "خسارة روسيا مصيرية للغرب برمّته"

حثّ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، واشنطن على إرسال الطائرات والمدفعية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مؤكدا أن "خسارة روسيا مصيرية للغرب برمّته".

وقال جونسون في كلمته أمام مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية: "زوّدوا أوكرانيا بتلك الوسائط من أجل إنهاء العمل، وقدّموا لها أنظمة مدفعية بعيدة المدى، وامنحوها الدبابات، والطائرات، لأن لديها خطة يجب تنفيذها".

وأضاف: "كلما انتصر الأوكرانيون بسرعة، تعافى الاقتصاد العالمي بصورة أسرع. هزيمة روسيا أهمية مصيرية للغرب برمته".

المصدر: نوفوستي