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البيت الأبيض: مستعدون للعمل البنّاء مع موسكو في إطار "ستارت- 3"

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البيت الأبيض: مستعدون للعمل البنّاء مع موسكو في إطار
Gettyimages.ru
البيت الأبيض
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أكدت نائبة مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن والرقابة على التسلح، كارا أبيركرومبي، أن واشنطن مستعدّة بشكل مسبق للعمل البنّاء مع روسيا في إطار معاهدة "ستارت -3" للأسلحة النووية.

وقالت: "تظل الولايات المتحدة مستعدّة للعمل بشكل بنّاء مع روسيا من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت-3" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

يُشار إلى أنّه في وقت سابق، أرسلت الخارجية الأمريكية إشعارا إلى الكونغرس تفيد بأنها تعتبر "منع" روسيا عمليات التفتيش المتبادل للمواقع النووية في إطار معاهدة "ستارت- 3" انتهاكا للمعاهدة.

وسبق لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وأكد أنّ روسيا لا تزال ملتزمة بالمعاهدة وجميع القيود الكميّة والنوعية بموجبها، وتستمر في تبادل المعلومات مع واشنطن.

المصدر: نوفوستي

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