زاخاروفا: باريس حجبت حسابات قناة RT France دون أسس قانونية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السلطات الفرنسية حجبت حسابات قناة RT France دون أي أسس قانونية.

وقالت زاخاروفا: "بدون أي أسس قانونية على الإطلاق".

وأضافت أن باريس أعطت الموافقة لعمل قناة RT France سابقا، والآن قررت ألا تعمل القناة على الإطلاق.

وأعلنت قناة RT France، في وقت سابق إغلاق مكاتبها في فرنسا بعد حظر حسابات القناة المصرفية، تحت ستار الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى فصول مظلمة في تاريخ حرية المعلومات في فرنسا.

المصدر: RT