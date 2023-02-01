خبير عسكري يرسم ملامح تحركات الجيش الروسي القادمة في أوكرانيا

نشر المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف، استنادا إلى عدد من المؤشرات، توقعات الخبراء لسير المعارك على الجبهة في أوكرانيا.

جاء ذلك في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث نقل عما قال "مصادر عسكرية" تأكيدها زيادة حجم عمليات الجيش الروسي في الفترة الأخيرة بحثا عن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وتدميرها بوتيرة متسارعة، وهو ما فسره على أنه قد يكون تحضيرا لعمليات جوية واسعة النطاق للقوات الجوية الفضائية الروسية.

من ناحية أخرى يشير الخبير الروسي إلى اختلاف الخبراء العسكريين الأوكرانيين في توقعاتهم، حيث يتوقع بعضهم "اتجاهين رئيسيين للهجوم، أحدهما في الجنوب باتجاه زابوروجيه، والآخر في الشمال، بين سومي وخاركوف"، بينما يتوقع آخرون، وفقا لنازاروف، "زيادة تدريجية في حجم المعارك على طول خط المواجهة بأكمله، دون هجمات رئيسية، لأنه مع الاستطلاع الحديث سيكون من المستحيل ضمان التفوق العددي المفاجئ في قطاع واحد من الجبهة".

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وأشار نازاروف إلى أن الجيش الأوكراني يتمتع بميزة المناورة لمسافات أقصر داخل الدائرة، لهذا يسهل عليه تركيز القوات بسرعة ردا على هجوم روسيا في منطقة واحدة.

ويتابع المحلل السياسي: "وفقا للخبراء الأوكرانيين، فإن قيادتهم تأمل (بمساعدة الأمريكيين) في الإمساك بالجانب الروسي عندما يركّز القوات في قطاع واحد، ويكشف قطاعا آخر من الجبهة، كما حدث في منطقة خاركوف سبتمبر الماضي".

المصدر: تليغرام