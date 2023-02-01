روسيا.. اعتقال امرأة أمريكية كانت تتمشى بصحبة عجل وسط الساحة الحمراء

اعتقلت الشرطة الروسية، امرأة أمريكية، كانت تنزه عجلا وسط الساحة الحمراء، في العاصمة موسكو، وتم إصدار محضر إداري بحقها.

وأفاد مسؤول في الشرطة الروسية، لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن امرأة أمريكية، كانت تتمشى أمس الثلاثاء، وسط الساحة الحمراء بموسكو صحبة عجل، الأمر الذي دفع ضباط الشرطة لاعتقالها، وإصدار محضر إداري بحقها.

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وأوضح المسؤول، أن البروتوكول "المحضر" أصدر بحق المواطنية الأمريكية، بموجب أحكام المادة 20.2 من قانون المخالفات الإدارية روسيا الاتحادية، والذي يحظر تنظيم الاجتماعات، والتجمعات، والمظاهرات، والاعتصامات.

المصدر: نوفوستي