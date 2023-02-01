مداهمة وأعمال تفتيش في منزل الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويكسي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن جهاز الأمن الأوكراني يجري أعمال تفتيش في منزل الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي.

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وأضافت أن أعمال التفتيش هذه تجرى في إطار التحقيق في قضية الاحتيال في شركتي "أوكر تات نفط" و"أوكر نفط" والتهرب من المدفوعات الجمركية وإهدار منتجات نفطية بقيمة 40 مليار هريفنا (أكثر من 76 مليار روبل).

RT

واحتل إيغور كولومويسكي في عام 2020 المرتبة الثامنة في قائمة أغنى الناس في أوكرانيا، وكانت ثروته تبلغ مليار دولار.

وفي عام 2014 تم تعيينه لمنصب رئيس منطقة دنيبروبيتروفسك. وتمت إقالته من هذا المنصب في عام 2015 بسبب ظهور خلافات بينه وبين الرئيس الأوكراني آنذاك بيترو بوروشينكو.

المصدر: RT