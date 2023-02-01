مصادر: الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ ذات مدى بعيد

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل صواريخ ذات مدى بعيد لأول مرة وذخائر وأسلحة أخرى.

وأفاد المسؤولان لوكالة "رويترز"، بأنه "من المتوقع الإعلان عن المساعدة في مجال الأسلحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما أنه من المتوقع أن تشمل أيضا معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة جافلين المضادة للدبابات".

وقال أحد المسؤولين إن جزءا من الحزمة التي تبلغ قيمتها 1.725 مليار دولار، سيأتي من صندوق يعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI)، التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بالحصول على أسلحة من الصناعة بدلا من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية.

وستذهب أموال USAI نحو شراء سلاح جديد، قنبلة ذات قطر صغير يتم إطلاقها من الأرض (GLSDB)، ويبلغ مداها 150 كم. ورفضت الولايات المتحدة طلبات الحصول على صاروخ ATACMS البالغ طوله 297 كم.

وقالت "رويترز" إن "المدى الأطول لقنبلة GLSDB الانزلاقية، يمكن أن يسمح لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية كانت بعيدة المنال ومساعدتها على مواصلة هجماتها المضادة وتعطيل روسيا بشكل أكبر وراء خطوطها".

المصدر: "رويترز"