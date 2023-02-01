مقتل قس وإصابة راهبة جراء قصف أوكراني بصواريخ HIMARS ديرا في دونباس
لقي قس مصرعه وأصيبت راهبة مسنة بعدما استهدف الجيش الأوكراني ديرا في قرية نيكولسكويه قرب مدينة أوغليدار في دونيتسك بصواريخ HIMARS، حسبما أفادت السلطات المحلية صباح اليوم الأربعاء.
وقالت إدارة منطقة فولنوفاخا، التي تتبع لها قرية نيكولسكويه إداريا، لوكالة "تاس": "أمس قصفوا (الأوكرانيون) الدير في نيكولسكويه، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس، ما أسفر عن مقتل كاهن. وجراء سقوط قذيفة على مسكن الراهبات، أصيبت راهبة تبلغ من العمر 83 عاما، بجروح خطيرة ، والأطباء يصارعون لإنقاذ حياتها".
ويقع دير رقاد السيدة في قرية نيكولسكويه بالقرب من أوغليدار، التي تدور حولها معارك عنيفة. وسبق أن أفادت إدارة منطقة فولنوفاخا بأن القوات الأوكرانية تقصف الدير بشكل دوري ما ألحق به أضرارا جسيمة.
المصدر: تاس