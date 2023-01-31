الأمم المتحدة حول تزويد كييف بالمقاتلات: نريد أن تتوقف المواجهة

علق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على المناقشات حول تزويد نظام كييف بالمقاتلات قائلا إن كل ما تريده الأمم المتحدة هو توقف المواجهة.

وقال حق: "ليس لدينا موقف حول تقنيات محددة. من الواضح أن ما يقلقنا هو استمرار المواجهة. نريدها أن تتوقف. نريد من الأطراف بذل كل ما في وسعها لوقف الأعمال القتالية".

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن بعض المسؤولين الأمريكيين يضغطون على إدارة الرئيس، جو بايدن، لإمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف–16"، الأمر الذي يرفضه بايدن.

كما أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الاثنين، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا يستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بطائرات حربية، وأن باريس تبحث طلبا تقدمت به كييف، لتدريب طياريها على المقاتلات الفرنسية.

المصدر: RT