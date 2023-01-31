"معجزة".. خبير يكشف تفاصيل التقاط جندي روسي أسطوري مسيّرة أوكرانية مفخخة بيديه.. فيديو

أشاد الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، بالتقاط جندي روسي مسيّرة أوكرانية مخخة بيديه ولفت إلى شجاعته وحنكته، أسوة بالضابط السوفيتي الذي استولى على دبابة ألمانية برشاشه وفأسه سنة 1941.

وقال ليونكوف: "على الرغم من وجود أسئلة أكثر من الإجابات، إلا أنني اعترف بحدوث واقعة غير عادية. الشيء المميز أنه لم يذكر هذا الحدث في كتب التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية، حيث قام على الصدفة وحنكة هذا الجندي".

وأشار إلى أنه في وقت سابق، على سبيل المثال، سجلت محاولات لإسقاط المسيّرات برصاص البنادق في محاولات غير مجدية، لكن الممارسات العملية أثناء القتال في أوكرانيا أثبتت عكس ذلك.

وأضاف: "التقاط هذا الجندي المسيرة، يعيد للأذهان استيلاء الضابط السوفيتي إيفان سيريدا خلال الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1941 على دبابة ألمانية بفأسه، ورشاشه".

ويبدو في الفيديو الجندي الأسطوري كيف تظاهر بأنه قتل بقنبلة المسيّرة، حيث أوهم من يسيّرونها بمقتله أو إصابته، لتقترب المسيّرة منه مرة ثانية للإجهاز عليه قبل أن ينقضّ عليها بيديه كالليث، ويبطلها بما تحمله من متفجرات.

المصدر: نوفوستي