واشنطن تدرج 7 منظمات إيرانية على القائمة السوداء بزعم "مساعدة الجيش الروسي"

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 7 منظمات إيرانية على القائمة السوداء بزعم "مساعدتها الجيش الروسي وقطاع الصناعات العسكرية الروسي".

وشملت القائمة العديد من شركات صناعة الطيران، والقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيانها: "هذه المنظمات السبع، كما اكتشفت حكومة الولايات المتحدة عملت ضد مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وساعدت القوات الروسية والمجمع الصناعي العسكري الروسي".

وإدراج هذه المنظمات في القائمة السوداء يعني إدخال إجراءات لمراقبة الصادرات إلى هذه المنظمات.

المصدر: تاس