موقع إيراني يعرض تفاصيل جديدة حول إحباط الهجوم على المنشأة الدفاعية في أصفهان

نشر موقع "نور نيوز" الإيراني، يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول إحباط الهجوم على المنشأة الدفاعية في أصفهان، 350 كيلومترا جنوب العاصمة طهران.

وقال الموقع إن تحليل مكونات هيكل ومحرك وإمدادات الطاقة ونظام الملاحة للمروحيات المسيرة التي تم إسقاطها من قبل الدفاع الجوي الإيراني في أصفهان، وبعد مطابقتها مع العينات الموجودة تكشف بدقة الشركة المصنعة لها ورفع النقاب عن أدلة مهمة.

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وذكر أن التحقيق الفني بمكونات إحدى المسيرات التي أسقطتها بطاريات الدفاع الجوي الإيراني كشف عن معلومات قيّمة للأجهزة الاستخباراتية.

في عام 2018، تعرضت هذه المنشأة الدفاعية الإيرانية لهجوم من قبل العديد من المسيرات، وتم إحباط جميع تلك الاعتداءات.

وفي وقت سابق، بث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات تظهر حطام طائرات مسيرة قيل أنها شاركت في الهجوم على منشأة في أصفهان يوم السبت.

كما تظهر لقطات مجمع الصناعات العسكرية في أصفهان الذي تعرض لهجوم بالطائرات المسيرة.

وكانت وكالة "إرنا" أعلنت أن 3 مسيرات من طراز "كوادكوبتر" مزودة بقنابل صغيرة، حلقت فوق مستودع الذخير التابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وحاولت استهدافه، إلا أن فرق الأمن المتواجدة في محيط المستودع، تمكنت من إسقاط إحداها، بمساعدة أنظمة الاستشعار والمعدات التي بحوزتهم.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية