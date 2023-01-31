"التلغراف": بريطانيا تعتزم تدريب 40 ألف جندي أوكراني خلال العام الجاري

أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن لندن تعتزم تدريب 40 ألف جندي أوكراني، العام الجاري.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى، إلى أن وزير الدفاع بن والاس، صرح بأن بريطانيا تواصل تجهيز وتدريب القوات الأوكرانية، وقد دربت 10 آلاف جندي أوكراني، منذ بداية الصراع، وستقوم بتدريب 40 ألفا آخرين، خلال العام الجاري.

إقرأ المزيد

ووفقا للمسؤول، فإن بريطانيا ستعمل على تعزيز قدرات الجيش الأوكراني، حتى يتمكن من التعامل مع الأسلحة الجديدة.

المصدر: نوفوستي