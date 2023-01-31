الخارجية الهنغارية تفسر وصف أوربان لأوكرانيا بـ "الأرض القاحلة" ومقارنتها بأفغانستان

أوضحت الخارجية الهنغارية أن كلمات رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في وصف أوكرانيا بـ "الأرض القاحلة" ومقارنتها بأفغانستان تنسجم مع الموقف الرسمي لبودابست الداعي إلى السلام.

جاء ذلك بعد أن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو بأنه سيتم استدعاء السفير الهنغاري لدى أوكرانيا إلى وزارة الخارجية لإجراء "محادثات صريحة" بسبب كلمات أوربان، الذي قارن أوكرانيا بأفغانستان في حديث صحفي، واصفا إياها بـ "الأرض القاحلة".

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وتابعت الخارجية الهنغارية على لسان وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بيتر سيارتو، في بث مباشر على موقع "فيسبوك"، بأن "الوضع هو أننا نتمسك برأينا بأن السلام ضروري، لأن عواقب الحرب هو أن مناطق وأجزاء وأقاليم بأكملها أصبحت عمليا مهجورة وغير صالحة للسكن. ونود أن ينتهي هذا في أقرب وقت ممكن"، وتابع الوزير بأن السفير الهنغاري في كييف زار وزارة الخارجية الأوكرانية وفقا لما تقتضيه القواعد الدبلوماسية.

ولم يعلق وزير الخارجية على انتقاد رئيس بلدية دنيبروبيتروفسك بوريس فيلاتوف لأوربان بعبارات قاسية، حيث قال الوزير إن هناك "هاوية روحية" من الأفضل عدم الانحدار نحوها.

المصدر: نوفوستي