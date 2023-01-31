كنعاني: تصريحات بلينكن ونتنياهو مثيرة للسخرية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حول البرنامج النووي الإيراني "مثيرة للسخرية".

وقال كنعاني في تغريدة على "تويتر" إن "وزير خارجية أول مستخدم لقنبلة نووية في العالم، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني المزيف والغاصب والذي يمتلك ترسانة نووية مخيفة وخارجة عن المراقبة النووية، يقفان معا ويحذران من خطر التسلح النووي الإيراني، (دولة عضو وملتزمة بـ "معاهدة حظر الانتشار النووي")! أمر مثير للسخرية، لكن في الحقيقة، فان المجرمين والخارجين عن القانون اصبحوا يرفعون راية الأمن الدولي".



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل إلى إسرائيل واجتمع مع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتصوغ، ووزير الخارجية إيلي كوهين.

US secretary of state whose country used 1st A-#bomb in world and PM of fake #Zionist regime, with horrible #nuclear arsenal, stand together warning of Iran nuclearization (an NPT member & committed to it).

Ridiculous but true; Criminals & outlaws flagbearers of int'l security! — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) January 31, 2023

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو إن "واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل والإسرائيليين، وهذا الالتزام لن يتغير أبدا". وتابع في حديثه قائلا: "اتفقنا على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

كما زعم نتنياهو في هذا المؤتمر الصحفي: "سياستنا هي منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

المصدر: RT