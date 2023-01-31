نائبة ألمانية: على الغرب أن يعود لرشده ويكف عن تحريض أوكرانيا

صرحت عضو البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سارة واجنكنخت، بأن أوكرانيا لن تستطيع "استعادة شبه جزيرة القرم، وإقليم دونباس"، دون تدخل مباشر من حلف الناتو.

وأضافت واجنكنخت، لصحيفة Junge Welt الألمانية، أن على الغرب أن يقرر، ما إذا كان سيجرب حظه في لعبة "الروليت"الروسية، ويخاطر بالوقوع في شباك حرب نووية، في سبيل انتصار أوكرانيا المستحيل؟، أو يعود إلى رشده ويجبر أوكرانيا على الامتثال لمفاوضات السلام؟

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وتساءلت النائبة، عن مدى سخافة الموقف الغربي، في حال استمر في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتشجيع القيادة الأوكرانية على إرسال مئات الآلاف من مواطنيها، إلى حتفهم.

وتابعت: "العالم في انحدار مستمر، يمكن أن ينتهي بحرب عالمية ثالثة نووية، ولخوض غمار الحرب، سيتعين على الغرب التضحية بالكثير من القيم، والديمقراطية وحرية التعبير، التي يستخدمها لتبرير الحروب.

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جاءت تصريحات النائبة اليسارية، عقب إعلان الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، نيتها إمداد أوكرانيا بدبابات "ليبوبارد – 2"، بعد ضغوط من حلف الناتو، كما سمحت للدول التي تمتلكها بنقلها إلى أوكرانيا.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمد أوكرانيا بـ 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، إلا أن تسليمها سيستغرق عدة أشهر.

ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة لن يحيد روسيا عن تحقيق أهدافها، وسيطيل أمد الصراع، ويتسبب بالمزيد من الضحايا.

المصدر: نوفوستي