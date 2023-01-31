روغوف: القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في مقاطعة زابوروجيه

قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس الإدارة العسكرية -المدنية لمقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية تركت خط الدفاع الأول في مقاطعة زابوروجيه وتراجعت إلى مواقع كانت معدة سابقا.

وأضاف روغوف، الذي يتزعم كذلك حركة "نحن مع روسيا": "قامت القوات الأوكرانية، بالانسحاب من خط الدفاع الأول في كل مكان تقريبا وانتقلت إلى مواقع جاهزة على الخطين الثاني والثالث".

وشدد روغوف، على أن الجيش الروسي تمكن "لفترة من الوقت" من إحباط خطط القوات الأوكرانية لشن هجوم في زابوروجيه".

وتابع روغوف: "تمكن جيشنا من تحرير خطوط جديدة وقام بالتمركز فيها ليتمتع الآن بموقف تكتيكي واستراتيجي أكثر فائدة على جبهة زابوروجيه. لقد تمكن الجيش الروسي من تحرير وفرض سيطرته النارية على 9 مراكز سكنية في المنطقة".

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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الجيش الروسي شن عمليات هجومية محدودة الطابع في هذا القطاع من الجبهة في يناير.

ويدور القتال على طول خط التماس بأكمله تقريبا، لكن الاتجاهات الرئيسية تقع في منطقة مدينتي أوريخوف وغوليايبول.

المصدر: نوفوستي