مسؤول: القوات الروسية تسيطر على نحو 25 تجمعا سكنيا في منطقة خاركوف

أفاد رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف فيتالي غانتشيف أن القوات الروسية تسيطر على نحو 25 تجمعا سكنيا في المنطقة، مضيفا أن الوضع الأمني فيها لا يزال صعبا.

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وقال غانتشيف في حديث لوكالة "تاس": "لا يمكن لأحد القول ما هو عدد التجمعات السكنية الواقعة في المنطقة الرمادية. إن الوضع في الجبهة غير مستقر. يمكنني القول إن نحو 25 تجمعا سكنيا تقع حاليا تحت السيطرة الروسية".

وتابع أن "الوضع هناك بالطبع صعب" وقصفها لا يتوقف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 10 سبتمبر الماضي عن إعادة تجميع قواتها المرابطة في منطقة مدينتي بالاكليا وإزيوم في منطقة خاركوف.

وأعلنت الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة إجلاء السكان بما في ذلك إلى الأراضي الروسية. وقال غانتشيف، سابقا، إن نحو 70 ألف شخص غادروا المنطقة، مضيفا أن معظمهم حاليا في منطقتي بيلغورود وفورونيج وإقليم كراسنودار وجمهورية لوغانسك.

المصدر: تاس