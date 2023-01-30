 
مباشر

البنتاغون يعلن إرسال أول دفعة من مدرعات "برادلي" إلى أوكرانيا

أخبار العالم

البنتاغون يعلن إرسال أول دفعة من مدرعات
Legion-Media Piemags
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unqp

أعلنت إدارة النقل في القوات المسلحة الأمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت أول دفعة من العربات المدرعة من طراز "برادلي" إلى أوكرانيا.

وقالت إنها "تنقل إلى أوكرانيا أول دفعة من مدرعات "برادلي" التي أصبحت جزءا من الاتفاق المعلن حول تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.85 مليار دولار".

وأوضحت أن الدفعة الأولى التي غادرت ميناء نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية الأسبوع الماضي، تضم أكثر من 60 عربة مدرعة.

إقرأ المزيد
البنتاغون يعلن بدء تدريب قوات كييف على استخدام عربات
البنتاغون يعلن بدء تدريب قوات كييف على استخدام عربات "برادلي" الأسبوع المقبل

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تزويد أوكرانيا بمدرعات "برادلي" في 6 يناير الجاري، وتعهدت بتقديم 50 عربة من هذا النوع.

وفي 19 يناير أعلنت السلطات الأمريكية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل 59 عربة.

وبلغ إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف أكثر من 27 مليار دولار.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا