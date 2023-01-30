الخارجية الروسية تعلق على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الأحداث في شرق أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القرار الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول الأحداث في شرق أوكرانيا، يؤكد صواب قرار روسيا الانسحاب من مجلس أوروبا.

وقالت زاخاروفا: "مثل هذا النهج الأحادي الجانب والمسيّس لا علاقة له بالمعايير العالية للعدالة الدولية، التي يتم الحديث عنها في ستراسبورغ. ويؤكد القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صواب وقانونية انسحاب بلادنا في مارس 2022 من مجلس أوروبا".

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وأشارت إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يفاجىء موسكو لأنه استمرار "بما يتماشى مع المواقف الغربية المعادية لروسيا".

وصرحت رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شوفرا أوليري الخميس الفائت بأن المحكمة قبلت جزئيا الدعوى القضائية المشتركة بين هولندا وأوكرانيا ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي