المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي الأولوية لدعوى من هولندا وأوكرانيا ضد روسيا

صرحت رئيسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شوفرا أوليري اليوم الخميس بأن المحكمة قد قبلت جزئيا الدعوى القضائية المشتركة بين هولندا وأوكرانيا ضد روسيا.

جاء ذلك ضمن تصريحات أوليري خلال مؤتمر صحفي في ستراسبورغ تم نقله على الهواء على موقع المحكمة الرسمي على شبكة الإنترنت، حيث تابعت أن المحكمة قد قبلت جزئيا الدعوى القضائية المشتركة بين هولندا وأوكرانيا ضد روسيا، والتي تتعلق، من بين أمور أخرى، بقضية إسقاط الرحلة MH17 في عام 2014، وهو ما يعني أن المحكمة ستشرع بعد ذلك في النظر بهذا الادعاء بناء على الأسس الموضوعية.

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في الوقت نفسه، أعلنت المحكمة عدم قبول الشكاوى الفردية المقدمة من أوكرانيا ضد روسيا فيما يتعلق بإجلاء الأطفال من شرق أوكرانيا، حيث قالت أوليري: "بالأمس تم اتخاذ قرار بشأن مقبولية دعوى هولندا وأوكرانيا ضد روسيا فيما يتعلق بالأحداث في شرق أوكرانيا... ستخصص المحكمة الموارد لهذه القضية، وستحاول أيضا اعتبارها أولوية".

وقد بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظر في الشكاوى المقدمة من هولندا وأوكرانيا ضد روسيا في قضية الطائرة الماليزية MH17 قبل عام في 26 يناير 2022، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع مقبولية الشكاوى والمشتركة في قضية تحطم طائرة البوينغ الماليزية.

وكانت أوكرانيا قد رفعت في وقت سابق عدة دعاوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد روسيا، تتعلق بشبه جزيرة القرم ودونباس. وفي يوليو 2020، أخطرت محكمة ستراسبورغ روسيا رسميا بالشكوى التي تقدمت بها هولندا ضدها بشأن تحطم الطائرة الماليزية، واعتبرت وزارة الخارجية الروسية تلك الشكوى بمثابة صفعة أخرى للعلاقات الروسية الهولندية.

وفي 22 يوليو من العام نفسه تقدمت روسيا بأول شكوى ضد أوكرانيا لدى المحكمة الأوروبية حقوق الإنسان، واتهمت فيها روسيا كييف على وجه الخصوص بتحطم الطائرة MH17 بسبب فشل السلطات الأوكرانية في إغلاق المجال الجوي. وقد سجلت المحكمة الشكوى، إلى أنها لم تنظر فيها بعد.

المصدر: نوفوستي