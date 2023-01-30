زوجة الرئيس الإيراني لـRT: الولايات المتحدة شيطان يروّج للعالم صورة خاطئة عن روسيا

أعلنت جميلة علم الهدى، زوجة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حديث لـRT أن الولايات المتحدة تروج صورة خاطئة عن روسيا في العالم.

وقالت: "وصف الإمام الخميني أمريكا بالشيطان. إنها حقا الشيطان... تغوي وتغري الجميع".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تستخدم سياسة التخويف وأرسلت أسطولها إلى إيران، و"عرضت صواريخها" وأجبرت طهران على إبرام اتفاقيات غير عادلة معها.

وأضافت: "أعتقد أن لديكم الآن تجربة مماثلة من أمريكا، التي تروج صورة خاطئة عن روسيا في العالم بأسره. أمريكا تمارس قوتها عبر وسائل الإعلام".

المصدر: نوفوستي