السفير الأمريكي لدى إسرائيل: تقدم مهم في إمكانية انضمام تل أبيب لبرنامج الإعفاء من التأشيرة (فيديو)

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، أن هناك "تقدما مهما" في برنامج إعفاء المواطنين الإسرائيليين من تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

هذا، وأكدت السفارة الأمريكية أن الإعفاء من التأشيرة يتطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تستوفي جميع المتطلبات لدخول البرنامج، حيث يجب القيام بالكثير من العمل في فترة زمنية قصيرة جدا.

وذكر السفير توم نيدس عبر فيديو نشره على "تويتر"، أن 3 قوانين يجب على الكنيست تمريرها حتى تتأهل إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة، ثم سيتعين على الحكومة التحرك بسرعة لإعداد المتطلبات الفنية العديدة اللازمة، خاصة فيما يتعلق بمشاركة البيانات وفحص المسافرين، بما في ذلك أنظمة المعلومات التي يجب تطويرها ثم تنفيذها واختبارها.

كما تعد المعاملة بالمثل للسفر مطلبا أساسيا لدخول هذا البرنامج.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل: "نسعى إلى المساواة في المعاملة وحرية السفر لجميع مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن الأصل القومي أو الدين أو العرق، بما في ذلك الأمريكيون الفلسطينيون، الذين يسعون للدخول إلى إسرائيل أو المرور عبرها".

وأضاف: "هذا يعني أن أي شخص يحمل الجنسية الأمريكية سيكون قادرا على السفر إلى إسرائيل في زيارات قصيرة المدى لمدة تقل عن 90 يوما، بما في ذلك السفر من وإلى الضفة الغربية عبر مطار بن غوريون".

Important progress on the visa waiver program - watch this video for more information. For U.S. passports, “Blue is blue.” pic.twitter.com/1FqaJu5b7D — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) January 30, 2023

المصدر: وسائل إعلام أمريكية