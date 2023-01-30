إذاعة BBC العربية تتوقف عن البث بعد 85 عاما

توقفت الخدمة الإذاعية العربية التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، عن البث، بعد 85 عاما، إلا أنها ستستمر بتقديم خدمتها العربية عبر موقع إلكتروني.

ويأتي هذا التوقف بعد أن أعلنت الـBBC في سبتمبر عن خطط لوقف بثها الإذاعي باللغات العربية والفارسية ولغات أخرى كجزء من خطة، سيفقد معها 382 من العاملين بجميع مكاتب BBC وظائفهم، إلا أنها ستوفر أكثر من 53 مليون دولار، وتستمر عبر موقع bbc.com/arabic المحتوي على قسم مخصص باسم "هنا لندن" للمحتوى الصوتي، وبه تتواجد الإذاعة على فضاء "السوشيال ميديا" ومواقع التواصل.

وكانت BBC التي تم تدشين إذاعتها الشهيرة يوم 22 أكتوبر 1922 في لندن، ويعمل فيها حاليا أكثر من 22 ألف شخص، قدمت في 3 يناير 1938 خدمتها العربية، كأول بث أجنبي بعد اللغة الإنجليزية، وخلالها غطت أخبار الحرب العالمية الثانية وأزمة قناة السويس وما تبعها في 1956 من "عدوان ثلاثي" قامت به فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على مصر.

كما غطى مراسلوها معظم الأزمات وكل الحروب العربية- الإسرائيلية، إضافة للانتفاضات الفلسطينية وغزو العراق، ما جعلها تستقطب 40 مليون مستمع يوميا.

المصدر: وكالات