"بلومبرغ": الغرب وصل نقطة التهور في محاولاته الطائشة لهزيمة بوتين

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن الدول الغربية وصلت إلى نقطة التهور واتخذت خطوة طائشة جديدة، في سعيها لهزيمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والانتصار عليه.

ويرى كاتب المقالة، أنه تشير إلى ذلك الالتزامات الجديدة التي تعهدت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو بإرسال الدبابات القتالية إلى أوكرانيا.

وأضاف: "تأخذ مثل هذه الرغبة في هزيمة روسيا منعطفا خطيرا ومتهورا. خاصة إذا تذكرنا الفشل الذريع الذي يصم الآذان الذي أنهت إليه ألعاب الغرب الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا".

ودعت المقالة إلى إعادة النظر في سياسة الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية والاعتراف بخطر التصعيد المحتمل إذا انجرفت قوات حلف الناتو إلى النزاع المباشر.

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وقالت: "أحد الدروس التاريخية البسيطة التي تتجاهلها جميع الدول تقريبا هو أن السلطات تصبح أكثر تهورا، عندما يبدأ التصعيد العسكري في الظهور وكأنه السبيل الوحيد للسلام" .

المصدر: نوفوستي