وزراء إسرائيليون يطالبون باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني وفرض عقوبات جماعية ضد الفلسطينيين

طالب عدد من الوزراء الإسرائيليين، باعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، بدعوى توجيهه خطباء المساجد نحو التحريض ضد إسرائيل.

وحذر مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونان بار، من التغييرات التي طالب الوزراء الإسرائيليون، بفرضها في مدينة القدس، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، الذي عقد يوم السبت.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، طالب خلال الجلسة بفرض حظر تجوال على مخيم شعفاط، ومناطق أخرى في مدينة القدس.

إقرأ المزيد

وطالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بفرض حصار على البلدات العربية في مدينة القدس.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن مطالب الوزيرين، قوبلت بمعارضة حادة من قبل الجهات الأمنية، ورئيس "الشاباك"، ووصفوها بـ "العقاب الجماعي".

وأوضحت الهيئة، أن "الجهات الأمنية، ترى أن فرض مزيد من الإجراءات العقابية الجماعية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، ستتسبب بردود أفعال ومزيد من الهجمات ضد الإسرائيليين.

المصدر: RT