مصدر: أكثر من 5,2 مليون لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا منذ فبراير عام 2022

أفادت هيئة الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن عدد اللاجئين الواصلين إلى روسيا من أوكرانيا ابتداء من فبراير الماضي تجاوز 5,2 مليون شخص.

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وقال مصدر في الهيئة: "وفق معلومات اليوم الاثنين وصل إلى روسيا أكثر من 5,2 مليون شخص بمن فيهم 733 ألف طفل".

ويدخل إلى روسيا في المتوسط ​​أكثر من 4000 شخص كل يوم. وتم تنظيم 897 مركز إيواء مؤقت لهم ولم يستخدمها سوى 40 ألف لاجئ. أما سائر اللاجئين فيجدون أماكن للإقامة لدى أقربائهم أو بشكل مستقل.

المصدر: تاس