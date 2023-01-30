وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى موسكو

وصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إلى موسكو صباح اليوم، حيث سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وسيناقشان قضايا التعاون الثنائي والأجندة الإقليمية والدولية.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، سيتناول جدول أعمال الوزيرين محادثات تتضمن مكافحة الإرهاب وأفغانستان وسوريا وأوكرانيا، كما سيناقش الوزيران سبل تطوير التعاون في المجالات الرئيسية، وسيتم إيلاء الاهتمام لمناقشة القضايا الدولية مع التركيز على التعاون داخل الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لدى موسكو وإسلام آباد مواقف متشابهة بشأن معظم قضايا الساعة، حيث تابع بيان الخارجية: "نحن نوسع بشكل منهجي التعاون في الأشكال المتعددة الأطراف، في الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، وعلى أساس ثنائي، حيث أن المجالات الرئيسية للتعاون مع باكستان هي الحوار السياسي الثنائي وعلى المنصات الدولية، وتطوير التجارة، والاقتصاد، والتعاون في مجال الطاقة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "روسيا وباكستان تهدفان إلى تعزيز أجندة موحدة وبناء حوار بناء في مجال العلاقات بين الدول".

المصدر: إنترفاكس