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فيديو صادم.. إطلاق للنار داخل متجر في لبنان والمتورط عسكري

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فيديو صادم.. إطلاق للنار داخل متجر في لبنان والمتورط عسكري
RT
فيديو صادم.. إطلاق نار داخل متجر في لبنان والمتورط عسكري
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق إشكالا وإطلاقا للنار داخل محل "سي سويت" في منطقة الذوق بلبنان.

وبحسب المعلومات التي ذكرها موقع "لبنان 24"، فإن الإشكال حصل بين المواطن "ن. خ." ونجله "خ. خ." وآخرين داخل المتجر، الأمر الذي تطور إلى إطلاق نار.

ووفقا للمصادر فإن "خ. خ." أقدم على إطلاق النار باتجاه شخص اعتدى على والده "ن. خ."، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار الموقع اللبناني إلى أن "خ. خ." عسكري في أمن الدولة، في حين أن والده هو عسكري متقاعد في الجهاز نفسه.  

وذكر أنه وإثر الإشكال سلم "خ. خ." نفسه إلى الجهاز الأمني الذي يعمل تحت إمرته، فيما جرى طلب والده إلى التحقيق أيضا.

وفي وقت لاحق نشر موقع "لبنان 24" شريط فيديو للضحية من داخل المستشفى، حيث كان يتحدث مع أسرته ويطمئنها على وضعه الصحي.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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