أول جلسة في البيت الأبيض.. بايدن ومكارثي يبحثان رفع سقف الدين الأمريكي

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، أنه يأمل في أن يبحث مع الرئيس جو بايدن الأربعاء المقبل، طريقة معقولة ومسؤولة يمكن من خلالها رفع سقف الدين الأمريكي.

وأضاف مكارثي النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، أنه يريد معالجة تخفيضات الإنفاق جنبا إلى جنب مع رفع سقف الدين، على الرغم من أن البيت الأبيض استبعد ربط هاتين المسألتين معا بينما تحاول الحكومة تجنب حدوث عجز مالي مدمر محتمل.

وتعهد المتحدث بإلغاء التخفيضات في الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وصرح مكارثي لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "أعرف أن الرئيس قال إنه لا يريد إجراء أي نقاش بشأن التخفيضات، لكنني أعتقد أنه من المهم للغاية أن تكون حكومتنا بأكملها مصممة للتوصل إلى حل وسط.. أريد أن نجلس معا، وأن نتوصل إلى اتفاق يمكننا المضي قدما فيه لوضعنا على طريق الموازنة وفي نفس الوقت عدم تعريض أي من ديوننا للخطر في نفس الوقت".

وبعد أن كشف مكارثي عن الاجتماع المرتقب خلال المقابلة التلفزيونية، قدم البيت الأبيض تأكيدا.

وتم انتخاب مكارثي رئيسا في الاقتراع التاريخي الخامس عشر بعد منتصف الليل في وقت مبكر من يوم 7 يناير، متغلبا على منافسيه من الحزب الجمهوري والتوترات التي اختبرت قدرة الأغلبية الجديدة للحزب الجمهوري على الحكم.

المصدر: أ ب