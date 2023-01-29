سيناتورة أمريكية: الدولار قد يفقد صفته عملة عالمية

اعتبرت عضو الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، أن سياسة واشنطن في أزمة أوكرانيا قد تنتهي بفقدان الدولار صفته عملة عالمية.

وكتبت غرين على تويتر: "بسبب غطرستنا و"نضالنا من أجل إنقاذ الديمقراطية" في أوكرانيا، بالرغم من أنها ليست عضوا في الناتو، يمكن لروسيا، التي تخضع لعقوبات شديدة، أن تثبت للعالم أنها ليست بحاجة للدولار الأمريكي ولا للصداقة مع الولايات المتحدة للتجارة وتحقيق الازدهار".

ووفقا لغرين فإن مواصلة هذا النهج قد يؤدي "لفقدان الدولار صفته كعملة عالمية".

المصدر: RT