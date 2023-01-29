أردوغان: مستمرون في الاتصالات الثلاثية بين تركيا وسوريا وروسيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلة بلاده المحادثات واللقاءات الثلاثية بين تركيا وسوريا وروسيا، مشيرا إلى إمكانية انضمام إيران إليها والمشاركة في اللقاءات لاحقا.

وأضاف خلال لقاء مع تجمع شبابي في مدينة بيله جيك: "نحن نقول: لندع روسيا وتركيا وسوريا تتحد في صيغة ثلاثية وتنضم إيران أيضا، دعونا نجري مفاوضاتنا بهذه الطريقة وقد يكون هناك سلام في المنطقة... هكذا سنحصل أيضا على نتائج".

وعلى صعيد آخر، لفت أردوغان إلى أن أنقرة لم تأبه بما تقوله الأطراف المختلفة وأنه "رغم كل الاعتراضات والانتقادات، حصلنا على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

المصدر: نوفوستي