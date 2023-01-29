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حلّ وحدة "العقرب" الخاصة الأمريكية

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حلّ وحدة
RT
تفكيك وحدة "العقرب" الخاصة الأمريكية
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قررت شرطة مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية حلّ وحدة خاصة ضمت خمسة شرطة اتهموا بضرب أمريكي من أصول إفريقية حتى الموت، يدعى تاير نيكولز.

وذكرت الإدارة في بيان أنها أوقفت نشاط وحدة "سكوربيون" (أي العقرب) الخاصة بعدما تحدث قائد الشرطة مع أفراد في عائلة نيكولز وقيادات محلية ومسؤولين آخرين.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن رجال الشرطة الخمسة كانوا أعضاء في الوحدة.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطتها كاميرات تابعة للشرطة وكاميرا مثبتة على أحد أبراج المرافق أن نيكولز (29 عاما) صرخ مرارا قائلا "أمي.. أمي" بينما انهال عليه رجال الشرطة بالركل واللكم والضرب بهراوة في السابع من يناير، بعدما أوقفوه بسبب مخالفة مرورية.

ونُقل نيكولز للمستشفى وفارق الحياة بعد ذلك بثلاثة أيام متأثرا بجراحه.

ووجهت اتهامات لأفراد الشرطة الضالعين في الواقعة، وكلهم من أصول إفريقية، بالقتل والهجوم والخطف وغيرها، حيث جرى فصلهم جميعا من إدارة الشرطة.

وعبرت أسرة نيكولز ومسؤولون عن غضبهم وحزنهم لكنهم حثوا المحتجين على التزام السلمية.

واستجابت المظاهرات إلى هذه الدعوة إلى حد بعيد يوم الجمعة وخرجت احتجاجات متفرقة في ممفيس حيث أغلق المتظاهرون طريقا سريعا لفترة وجيزة.

واحتشد مئات المحتجين في متنزه واشنطن سكوير بارك بنيويورك قبل أن يخرجوا في مسيرة بحي مانهاتن.

وتعد وفاة نيكولز أحدث واقعة لاستخدام الشرطة القوة المفرطة مع السود وأبناء الأقليات الأخرى.

المصدر: "رويترز" + "لوموند" الفرنسية

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