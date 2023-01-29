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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة في قطاع غزة
RT
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل قطاع غزة ويقرر فتح تحقيق في الحادثة
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد سقوط طائرة مسيّرة في قطاع غزة خلال نشاط عملياتي مؤخرا، وباشر التحقيق في الحادث.

وأعلنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، سيطرتها على حوامة إسرائيلية مسيرة في قطاع غزة، والحصول على معلومات حساسة منها.

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وقالت "القسام" في بيان إنها تمكنت "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة، من السيطرة على حوامة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

وأضافت: "تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص القوات الإسرائيلية".

ولم توضح الكتائب في بيانها، ما هي المعلومات التي حصلت عليها.

وفجر الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من الحوامات، لجمع المعلومات الاستخبارية واستخدامات عسكرية أخرى.

المصدر: RT + وكالات

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