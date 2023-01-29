"كتائب القسام" تعلن سيطرتها على حوامة إسرائيلية واستخراج معلومات حساسة تخص الجيش (صور)

أعلنت "كتائب القسام" يوم الأحد، أنها سيطرت على حوامة إسرائيلية خلال الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشفت "كتائب القسام" في تصريح مقتضب، أنها حصلت من الحوامة على معلومات حساسة تخص القوات الإسرائيلية.

وأضافت "خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 5 رجب 1444هـ الموافق لـ 27 يناير 2023 من السيطرة على حوامة صهيونية مسيرة كانت في مهمة خاصة داخل قطاع غزة".

وأفادت بأن المهندسين تمكنوا من التعامل مع الحوامة واستخراج معلومات مهمة وحساسة.

ونشرت "كتائب القسام" مجموعة من الصور للحوامة التي استحوذت عليها.

المصدر: RT