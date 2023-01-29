صحيفة إسرائيلية تعتبر أن هجوم أصفهان تكلل بالنجاح

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر استخباراتية غربية، أن غارة الطائرات بدون طيار ضد إيران كانت ناجحة.

وزعمت الصحيفة، بأن المنشأة العسكرية في أصفهان تعرضت لأربعة انفجارات على الأقل خلال الغارة.

ووفقا لمصادر الصحيفة، تكلل الهجوم على مدينة أصفهان الإيرانية "بنجاح باهر جدا".

وزعمت المصادر، بأن أربعة انفجارات وقعت في منشأة في أصفهان حيث "تم تطوير أسلحة متطورة"، وهو ما تشهد عليه التسجيلات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة: "يتجاوز الضرر بكثير الأضرار الصغيرة التي لحقت بالسقف التي زعم الجانب الإيراني بحدوثه".

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وبحسب الصحيفة، تقوم السلطات الإيرانية عادة عند وقوع مثل هذه الحوادث بنفي وقوع أضرار جسيمة لمنشآتها العسكرية المستهدفة. وفقط بعد مرور بعض الوقت، تعترف بحجم الضرر، ويحدث ذلك عادة عندما تظهر صور الأقمار الصناعية وتصبح في متناول الجمهور.

وأكدت "جيروزاليم بوست"، أن السلطات الإسرائيلية ما زالت صامتة ولا تعلق على ما حدث. في غضون ذلك، تشدد مصادر الصحيفة ، على أن المخابرات الإسرائيلية "نفذت هجمات ناجحة" في الماضي ضد منشآت مرتبطة ببرنامج إيران النووي.

لكن الصحيفة، تعتقد في ذات الوقت، أنه يوجد في العالم، بالإضافة إلى المخابرات الإسرائيلية "العديد من المنظمات الأخرى <...> التي، على الأرجح، لديها القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة وناجحة كما تم في هذه العملية".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إحباط هجوم بطائرات بدون طيار على إحدى منشأتها للصناعات الدفاعية لم يسفر عن سقوط ضحايا واقتصرت الأضرار على سقف إحدى الورش الصناعية.

المصدر: تاس