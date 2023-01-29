الشيف نصرت يفتتح مطعما في تل أبيب

يستعد الشيف التركي، نصرت جوكتشه، الشهير باسم “حبيب الملح” لافتتاح فرع جديد لمطعمه في تل أبيب.

وسيتم افتتاحه في مركز تسوق جديد يسمى Toha، بالقرب من وسط تل أبيب.

وسيدعو حبيب الملح، ميسي والعديد من الأسماء العالمية الشهيرة لحضور افتتاح المطعم في تل أبيب.

واشتهر نصرت جوكتشه تركي كرد، حين فتح أول مطعم له في 2010 بإسطنبول بحركاته المميزة في إعداد الطعام، وطريقته في رشح الملح، وإعداد شرائح اللحم بأسلوب خاص.

وافتتح الشيف نصرت فرعا لمطعمه في دبي عام 2012 وآخر بعد عام في أبوظبي.

وبعدها بدأ يجذب مشاهير السياسة والفن والرياضة والمجتمع، إلى المطعم المصنف كواحد من الأغلى في العالم.

ثم مضى صاحب رشة الملح الشهيرة إلى السعودية، فافتتح مطعمين في جدة والرياض، ثم آخر في أنقرة، إضافة لمطعمين في بودروم ومدينة مارماريس السياحيتين في تركيا، ثم مطعما في جزيرة ميكونوس باليونان، وآخر في لندن، مع سلسلة في نيويورك ودالاس وبوسطن وميامي في الولايات المتحدة.

تحمل مطاعم الشيف نصرت اسم Nusr- Et المكون من اسمه الأول، مضافا إليها كلمة Et التركية، ومعناها لحم.

المصدر: زمان