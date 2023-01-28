القوات الروسية تواصل تقدمها وتسيطر على قرية جديدة في جمهورية دونيتسك

أعلن مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغني بريغوجين، أن قواته سيطرت على قرية بلاغوداتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بريغوجين: "وحدات شركة "فاغنر" العسكرية فرضت سيطرتها على بلاغوداتنوي".

وتقع قرية بلاغوداتنوي جنوب غرب مدينة سوليدار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن فرض السيطرة على مدينة سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيوميفسك (باخموت) الواقعة في الجنوب الغربي منها، ومن ثم محاصرة القوات الأوكرانية المتبقية في أرتيوميفسك.

المصدر: نوفوستي