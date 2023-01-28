ترامب: إنهم يدمرون أمريكا.. أليس كذلك؟!..

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة في ظل قيادة الرئيس جو بايدن تتدمر بأيدي مؤسسة حاكمة أنانية وراديكالية وفاسدة.

وقال ترامب خلال خطابه الأول في اجتماع للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشاير منذ إعلانه المشاركة في السباق الرئاسي 2024: "تحت حكم بايدن، يتم تدمير أمتنا من قبل مؤسسة حاكمة أنانية وراديكالية وفاسدة".

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وأضاف: "لا أحد يعرف" لماذا تفعل القيادة الحالية للبلاد ذلك. مشيرا إلى أن قيادة الحزب الديمقراطي هي "يسارية راديكالية".

وتابع: "أعتقد أنهم في كثير من الحالات ماركسيون وشيوعيون".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة بحاجة لرئيس مستعد "للبدء دون تأخير" من اليوم الأول. وأردف "هذا أنا".

المصدر: نوفوستي