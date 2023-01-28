قديروف ردا على "رباط الحذاء": قذائفنا ستطالك أينما كنت

رد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، على النازي الأوكراني يفغيني كاراس زعيم عصابة "سي 14" المسلحة الذي هدد بضرب عاصمة الشيشان غروزني بالصواريخ، واصفا إياه برباط الحذاء.

وقال قديروف ساخرا: "قرأت بيانا من رباط حذاء بأن صواريخهم ستصل إلى غروزني. كنت خائفا جدا لدرجة أنني لم أعرف أين أذهب. لقد بدأت أبحث عن مخبأ لنفسي".

وأكد أن الجيش الروسي سيواصل البحث عن النازيين في أوكرانيا والقضاء عليهم.

أضاف: "قذائفنا هي التي ستصل إليك. وستبقى قذائفك في المنزل وستقتل بسبب قذائفك وصواريخك إذا كانت بحوزتك".

المصدر: نوفوستي