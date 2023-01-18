قديروف ينشر فيديو لجنود أوكرانيين أسرهم الجيش الروسي بعد يومين من التحاقهم بالقتال (فيديو)

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، شريط فيديو على "تيلغرام"، لجنود أوكرانيين أسروا في منطقة بيلوغوروفكا بجمهورية دونيتسك، بعد يومين من التحاقهم بالقتال.

وكتب قديروف: "سيرغي ليمارينكو، وفاسيلي موليك، وإيليا إيفانتشوك، يشاركون قصصهم حول كيف انتهى بهم المطاف على الخطوط الأمامية... نحن على دراية بالسيناريو الرئيسي. وجدول الأعمال، ساحة التدريب، حقل الرماية ثم إلى الخطوط الأمامية. هذه بصراحة الخوارزمية الثابتة لإجراءات قيادة قوات كييف".

وأضاف: "ومع ذلك، تمكّنا اليوم من معرفة بعض التفاصيل حول إعداد "المدافعين البواسل كهؤلاء عن أوكرانيا المستقلة"، حيث لم يدربهم جيشهم إلا على التحطيب وحفر الخنادق... هذا هو برنامج التدريب الكامل للمجندين الأغرار في قوات كييف".

وتحدث أحد الأسرى قائلا: "لقد تخلى رفاقي عني، واستعصى رشاش أحدهم، فأخذ مني بندقيتي. كنا جاثمين في الخندق نحن الثلاثة.. تركاني وهربا حيث كانت قدماي تؤلمانني، وفجأة سمعت أصوات انفجارات وقصف قبل أن أسقط وأفقد وعيي.. علقت بين الأغصان حيث حاولت اللحاق برفيقي، واستيقظت على أصوات الجنود الروس التابعين لقوات "أحمد"، حيث حملني أحدهم وساعدني على المشي حتى وصلنا إلى هنا".

وختم قديرف تعليقه على الفيدي بالهتاف: الله أكبر.. القوة لقوات "أحمد"!

المصدر: نوفوستي