خبير يرجح خسارة بيربوك منصبها بعد حديثها عن "الحرب مع روسيا"

رجّح أستاذ العلوم السياسية بجامعة موسكو، ستانيسلاف بيشوك، احتمال خسارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك منصبها بعد حديثها عن الحرب مع روسيا.

وقال: "يعتبر هذا قرارا توافقيا، ولا يتعلق بشخصية محدّدة. والأمر الآخر هو أن هذا الإجماع يقوم على صياغة دافع الفرد بشكل واضح لا لبس فيه، وعلى النحو الذي يتسبب في الحصول على دعم المجتمع. على سبيل المثال، دعم وحدة أراضي أوكرانيا وما إلى ذلك".

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وارتفعت أصوات الألمان المطالبين باستقالة الوزيرة بوربوك بعد تصريحها الأخير حول أن أوروبا "تخوض حربا مباشرة مع روسيا"، فيما يتفادى التصريحات من هذا القبيل قادة الغرب بعمومهم ويؤكدون أنهم "يدأبون فقط على دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

المصدر: Lenta.ru