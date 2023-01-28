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بيلاروس: الوضع على حدودنا مع أوكرانيا متوتر ولا نعرف ماذا سيحدث غدا

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بيلاروس: الوضع على حدودنا مع أوكرانيا متوتر ولا نعرف ماذا سيحدث غدا
Legion-Media
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أعلن رئيس لجنة الحدود البيلاروسية، أناتولي لابو، أن الوضع على الحدود مع أوكرانيا لا يزال متوترا، مشيرا إلى حشد قوات كييف 17 ألف عسكري على الحدود.

وقال لابو: "الوضع متوتر ولا نعرف ماذا نتوقع غدا".

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مناورات جوية روسية بيلاروسية في مقاطعة بريست غربي بيلاروس

وأشار إلى أن حوالي 17 ألف عسكري أوكراني يتمركزون على الحدود مع بيلاروس.

وأضاف: "هؤلاء ليسوا حرس حدود فقط، بل وحدات عسكرية أخرى. هناك غير متخصصين على الحدود، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن حرس الحدود ليس لديهم الكثير من الأسلحة".

وأكد أنه منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وصل حوالي 80 ألف شخص إلى بيلاروس من الأراضي الأوكرانية إلى بيلاروس، وأن الجانب الأوكراني لا يسمح للأوكرانيين بدخول الأراضي البيلاروسية رغم أن مينسك مستعدة لاستقبالهم.

المصدر: وكالات

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