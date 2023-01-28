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ردا على غضب تركيا.. سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة قرآن أخرى

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ردا على غضب تركيا.. سياسي سويدي يقترح حرق 100 نسخة قرآن أخرى
Legion-Media
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اقترح الأمين العام للحزب الديمقراطي السويدي، ريتشارد جومشوف، حرق 100 نسخة أخرى من القرآن الكريم ردا على ردة فعل أنقرة على حرق نسخة القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم.

وبرر جومشوف دعوته بأن "حرية التعبير أهم من محاولة السويد الانضمام إلى "الناتو".

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وصرح رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في وقت سابق بأن غضب أنقرة من حرق نسخة القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم.

وأدانت عدة دول ومنظمات عربية منها جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك "الأزهر" الشريف في مصر، حرق نسخة من الكتاب المقدس للمسلمين.

كما دانت وزارات خارجية البحرين ومصر والعراق والإمارات والسعودية ودول عربية أخرى هذا الفعل.

المصدر: RT

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