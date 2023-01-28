الأردن يدين هجوم القدس

أكدت الخارجية الأردنية ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لوقف حالة التصعيد الخطيرة والمدانة التي ذهب ضحيتها مدنيون فلسطينيون وإسرائيليون وتنذر بتفجر دوامة من العنف سيدفع الجميع ثمنها.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سنان المجالي، اليوم السبت، إن الأردن يدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في كنيس بالقدس الشرقية، كما يدين الأردن كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن الأردن يدين العنف ضد المدنيين بكل أشكاله ويؤكد على ضرورة حرمة دور العبادة.

وأكد المجالي على ضرورة العمل الفوري للحيلولة دون تفاقم دوامة العنف المتصاعدة وتكثيف الجهود لاستعادة التهدئة ووقف كل الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تدفع باتجاه المزيد من التصعيد والتوتر.

كما شدد على ضرورة وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام.

ولقي 7 إسرائيليين مصرعهم وأصيب عدد آخر غير معروف، أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار بحي النبي يعقوب في مدينة القدس.

المصدر: عمون