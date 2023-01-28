نائب أردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان

طالب عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وأشار إلى "سقوط أكثر من 30 شهيدا جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ مطلع العام وحتى الآن".

وقال عطية إن "سقوط أكثر من 30 شهيدا يعد مدعاة للفخر للأهل في فلسطين الذين يدافعون عن شرف وكرامة الأمة العربية".

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وأشار إلى أن "الرسالة التي منحها جلالة الملك عبد الله الثاني لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعد واضحة، مطالبا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من الاحتلال بعد ما قامت به حكومة الاحتلال".

وأضاف: "أهل الأردن لن يرضوا بالظلم على الأهل في فلسطين وانتهاك الأقصى.. ويجب أن تكون الحدود مفتوحة".

وأكد أن "مجلس النواب أصدر بيانا اليوم الجمعة يدعو فيه إلى اتخاذ الإجراءات الحكومية المناسبة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية".

المصدر: عمون