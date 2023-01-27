الجهاد الإسلامي: مواقف الإمارات وتركيا من عملية القدس "خيانة للشعب الفلسطيني"

وصفت حركة "الجهاد الإسلامي" المواقف التي أبدتها كل من تركيا والإمارات بشكل خاص، عن عملية القدس بأنها "خيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي".

مدير المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، قال لـ RT إن بيانيْ الإدانة اللذين أصدرتهما الخارجيتان التركية والإماراتية، بشأن عملية القدس، يمثلان "ردة عن الموقف العربي والإسلامي والأخلاقي، وخيانة للشعب الفلسطيني الذي يقتل يوميا بفعل الإرهاب الإسرائيلي".

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وكانت الحركة أصدرت بيانا علقت فيه على المواقف الدولية التي صدرت عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، طارق سلمي، إن "المواقف العاجلة التي صدرت عن سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن عملية القدس البطولية، تفضح مجددا ازدواجية المعايير الغربية، وتكشف وجها من أوجه سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها تلك الدول، والتي تتجاهل حجم الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال".

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وأضاف سلمي في تصريح صحفي نشرته الحركة عبر موقعها الإلكتروني، أن "هذه الدول والهيئات أصيبت بالخرس وابتلعت ألسنتها أمام مشاهد القتل اليومية التي استهدفت النساء والأطفال وراح ضحيتها عشرات الأبرياء".

وقال إن "بيانات الدول الأوروبية تدلل بوضوح على انعدام القيم والانحياز للإرهاب الإسرائيلي وتغذيته".

المصدر: RT